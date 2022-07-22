Німеччина

Захисник може змінити команду влітку.

Захисник мюнхенської Баварії Бенджамен Павар має всі шанси змінити клубну прописку цього літа.

В послугах француза зацікавлені одразу декілька команд, серед яких Ювентус, Челсі, Атлетіко та Манчестер Юнайтед.

Після підписання Маттейса Де Лігта у стані чемпіонів Німеччини готові розглянути продаж футболіста, але це станеться тільки за умови згоди самого Павара, повідомляє GFFN.

Баварія готова продати захисника за 35 млн євро.

Зазначимо, що минулого сезону 26-річний футболіст провів 36 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився двома результативними передачами.

Контракт Павару з Баварією розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює француза у 30 мільйонів євро.