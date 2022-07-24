Німеччина

На форварда може очікувати продаж уже цього літа.

Мюнхенська Баварія свого часу зробила придбання на довгострокову перспективу, переманивши до складу своїх молодіжних команд нідерландського нападника Джошуа Зіркзе, який зрештою дебютував у складі основної команди в сезоні-2019/20.

Однак закріпитись у "дорослому" колективі 21-річному юнакові тоді так і не вдалось, через що відбулись одразу дві послідовні оренди до італійської Парми та бельгійського Андерлехта відповідно.

Наприкінці минулого сезону футболіст із нігерійським корінням повернувся до Мюнхена, проте, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн знову не може гарантувати йому належної уваги на прийдешній футбольний рік.

Футболіст розуміє власні перспективи в складі "Рекордмайстера", тому сповістив клуб про бажання залишити команду в найближчий час.

Його контракт завершується за рік, тоді як Transfermarkt оцінює Зіркзе в 11 млн євро.

У минулому сезоні Джошуа зіграв 47 матчів, забивши 18 голів та віддавши 13 гольових передач.