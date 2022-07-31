Німеччина

Клуб підписав футболіста, якого хотіли багато клубів.

Лейпциг оголосив про підписання захисника Гоффенгайма та збірної Німеччини Давіда Раума.

Контракт з 24-річним лівим захисником підписаний на п'ять років, до літа 2027. Він отримав 22 номер у команді.

За неофіційною інформацією, Лейпциг заплатив Гоффенгайму за футболіста 26 млн євро без урахування бонусів.

"Дуже радий перейти в РБ Лейпциг. Клуб дуже намагався отримати мене, я спілкування з тренером Доменіко Тедеско, спортивним менеджментом та директором Олівером Мінцлаффом. Це швидко переконало в тому, що перехід до Лейпцигу – абсолютно правильний крок для мене".

"Я переїду до міста, де дуже люблять футбол. Тут чудовий стадіон, а клуб хоче грати у привабливий футбол, який приносить успіх. Тепер я отримаю шанс зіграти у Лізі чемпіонів. У Лейпцигу я зможу розвиватись в ідеальній обстановці.

З нетерпінням чекаю на знайомство з командою, щоб швидко влитися до складу і отримати можливість швидко вийти на поле", — сказав Раум.