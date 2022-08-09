Юний талант через один сезон виступатиме за "биків".
БЕНЬЯМІН ШЕШКО, РБ Лейпциг
09 серпня 2022, 12:12
Лейпциг завершив придбання Беньяміна Шешка, повідомив офіційний сайт німецької команди.
19-річний нападник підписав угоду до літа 2028 року. Однак поточний сезон він проведе за Зальцбург, після чого з літа 2023 виступатиме за Лейпциг.
Сума трансферу становила близько 24 мільйонів євро.
Минулого сезону Шешко провів 36 матчів, у яких забив 10 голів та віддав сім результативних передач. Також на його рахунку вже 13 поєдинків та два забиті м'ячі у складі збірної Словенії.