Німеччина

Юний талант через один сезон виступатиме за "биків".

Лейпциг завершив придбання Беньяміна Шешка, повідомив офіційний сайт німецької команди.

19-річний нападник підписав угоду до літа 2028 року. Однак поточний сезон він проведе за Зальцбург, після чого з літа 2023 виступатиме за Лейпциг.

Сума трансферу становила близько 24 мільйонів євро.

RB Leipzig 🤝 Benjamin Šeško pic.twitter.com/VFNDDzlhoS — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022

Минулого сезону Шешко провів 36 матчів, у яких забив 10 голів та віддав сім результативних передач. Також на його рахунку вже 13 поєдинків та два забиті м'ячі у складі збірної Словенії.