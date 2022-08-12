Німеччина

Іспанським нападником зацікавилася Герта.

Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомляє, що Герта цікавиться Пако Алькасером.

Берлінський клуб провів перші перемовини із іспанським нападником. Проте "стара дама" буде більш детально розглядати цей трансфер лише за умови, якщо піде хтось з дуету Пьйонтек/Зельке.

Пако раніше вже виступав у Німеччині у складі Боруссії Дортмунд (26+4 у 47 поєдинках).

З кінця січня 2020 року Алькасер виступає за Вільярреал, у складі якого відмітився 21 голом та віддав 12 асистів. Окрім того, разом із "підводниками" виграв Лігу Європи позаминулого сезону.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.