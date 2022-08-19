Завершився поєдинок Бундесліги.
Борусія М - Герта, getty images
19 серпня 2022, 23:35
Боруссія М у рамках поєдинку третього туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі Герту і здобула перемогу.
Долю поєдинку вирішив єдиний результативний удар Алессана Плеа з одинадцятиметрової позначки у першому таймі.
Боруссія М - Герта 1:0
Гол: Плеа, 34 (з пенальті)
Боруссія М: Зоммер — Скаллі, Ельведі, Ітакура, Бенсебайні -Крамер, Хофманн (Вольф, 90), Нойхаус (Фрідріх, 90) — Коне, Плеа (Херрманн, 90), Тюрам.
Герта: Крістенсен — Кенні, Кемпф, Уремович, Міттельштедт — Шуньїч (Боетіюс, 57), Тузар (Боатенг, 83), Сердар (Зельке, 83) — Лукебакіо, Канга (Йоветич, 72), Еджуке (2).