Німеччина

Досвідчений голкіпер має залишити клуб.

Kicker повідомляє, що Герта планує розірвати угоду із норвезьким голкіпером Руне Ярстейном.

Про це повідомив спортивний директор "старої дами" Фреді Бобіч.

Причиною конфлікту називають нещодавній скандал досвідченного голкіпера із тренером воротарів берлінського клубу Андреасом Менгером, за що він був відсторонений від тренувань.

Герта спалює мости та каже, що шляху назад вже немає.

За майже вісім років у Берліні Руне провів 179 поєдинків за Герту, в яких пропустив 260 м'ячів.