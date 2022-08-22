Німеччина

Football.ua про черговий тур у першості Німеччини.

3-ій тур Бундесліги подарував нам першу поразку Боруссії Дортмунд у сезоні, протистояння півфіналістів минулого розіграшу Кубка Німеччини та багато-багато іншого.

Werder is on fire

Минулого тижня ми писали у огляді другого туру, що сильно радіти перемозі Боруссії та надмірно хвалити Едіна Терзіча не варто, бо вже у найближчих турах команда з подібною грою може спокійно втратити очки. Саме це відбулося із Вердером.

Кобель — Вольф, Хуммельс (Зюле, 62), Н. Шлоттербек, Геррейру — Беллінгем, Дауд (Джан, 18) — Брандт (Т. Азар, 62), Ройс, Байно-Гіттенс (Рейна, 62) — Модест (Мукоко, 81)

Павленка — Піпер, Велькович, Фрідль — Вайзер, Біттенкурт (Шмідт, 70), Гросс (Груєв, 81), Стаге (Шмід, 62), Юнг (Б'юкенен, 70) — Дукш (Берк, 81), Фуллькруг

Боруссія знову виглядала дуже важко та крихко. Так само, як і в усіх попередніх турах Бундесліги. Якщо з Леверкузеном та Фрайбургом їй все ж таки вдалося здобути перемоги "на тоненького", то ось із Вердером цього вже було замало.

"Музиканти" можливо й самі відчували, що суперник виглядає доволі непоказно. Гості зіграли доволі сміливо та з перших хвилин демонстрували, що абсолютно не лякаються суперника навіть на його полі. До сміливого та фестивального Бремена ми встигли звикати ще на початку цього століття, проте подібна сміливість в нещодавнього учасника другої Бундесліги трохи вразила. Думаємо, не тільки нас одних.

Едін Терзіч вирішив довіритися тим, хто організував порятунок у Шварцвальді майже півтора тижні тому, випустивши з перших хвилин того ж Маріуса Вольфа та Джеймі Байно-Гіттенса. Англієць розпочав той камбек, німець його блискуче завершив. Втім, принаймні ставка на Джеймі точно не спрацювала. Він разом із Антоні Модестом був фактично відрізаним від решти команди та майже не торкався м'яча. А якщо все ж отримував ігрове знаряддя, то розпоряджався ним незграбно та безідейно, про що говорять хоча б 6 невдалих спроб дриблінгу з семи!

Модест — це взагалі інша пісня. Цього хлопця брали на заміну Себастьяна Алле, але ризики подібного рокірування були очевидними. Француз є дуже обмеженим футболістом в плані технічного арсеналу, а також не має достатньо швидкості для стрімких контратак "джмелів", тож це виливається у відверті провали. Що у грі проти Фрайбурга, що у цьому поєдинку захисники суперників спокійно тримали форварда під контролем, а коли він безвиході опускався глибше у пошуках м'яча, то на перший план виходили його мінуси. Коли він намагався комбінувати та швидко розігрувати ігрове знаряддя з партнерами — це був взагалі повний ахтунг.

Словом, як би Себастьяну Келю не довелося в черговий раз екстрено виходити на трансферний ринок. При усіх мінусах для атмосфери у роздягальні та деяких інших факторів навіть перехід Кріштіану Роналду вже не виглядає настільки нелогічним.

Гра довгий час складалася на користь господарів. Боруссія фактично не створила жодної гостроти біля воріт Іржі Павленки, але сказався клас гравців у чорно-жовтих футболках. Голи Юліана Брандта та Рафаеля Геррейру - це ж чистої води індивідуаліті, котре неможливо прорахувати і частенько повторити у аналогічній ситуації з декількох інших спроб.

Було в Дортмунда ще кілька напів-моментів, але Вердер все рівно атакував цікавіше. Якби не традиційно надійний Кобель у воротах — бути біді ще раніше. А так бременці вирішили створити шоу наприкінці зустрічі. І "джмелі" з радістю дозволили їм це зробити.

Тепер вже Уле Вернер закосплеїв Терзіча та блискуче вгадав із замінами. Усі м'ячі були забиті резервістами і взагалі не зрозуміло, як можна було так облажатися за декілька останніх хвилин матчу.

Знову на перший план вийшла традиційна дортмундська розхлябаність. Перший гол — Торган Азар, що опинився у власному штрафному майданчику при обороні, виніс сферу за межі карної зони, але там вже чатував Лі Б'юкенен. Так, поруч був Джуд Беллінгем, але шанси дістатися м'яча в обох гравців у тому епізоді були 50/50 або навіть 60/40, враховуючи положення автора голу. Замість того, щоб заповнити простір бельгієць прийняв геніальне рішення бігти у абсолютно протилежну сторону. Дезоріентовані захисники також не допомогли, тож виймай — 2:1.

Далі настав час Нікласа Зюле, котрий дозволив опоненту переграти себе та нанести удар головою у ближній кут з відскоком від газону. Третій гол Олівер Берк навряд чи повторить навіть з "-енної" спроби, але в той день у Бремена залітало майже все.

Зюле не війшов у гру, але й Ніко Шлоттрбек після невдалого приземлення на ногу з підозрою на вивих, трохи беріг себе та можливо провів ендшпіль не у повну силу. Суперники не вибачають за подібне.

Ось так Вердер зробив неймовірний камбек, ставши першим колективом в історії Бундесліги, якому вдалося забити три голи після 89 хвилини. Дортмунд ж, що очевидно, став першим, хто три голи після 89 хвилини пропустив.

Баєр продовжує поринати у кризу

Головна несподіванка старту сезону у Бундеслізі — крах Баєра. Не забуваймо також про те, що "аптекарі" зганбилися на повну у Кубку Німеччини, де вилетіли вже у першому раунді від заштатного Ельверсберга (3:4).

Градецкі — Фрімпонг, Та, Тапсоба (Баккер, 76), Хінкапі — Арангіс (Паласіос, 46), Андріх (Паулінью, 66) — Діабі, Азмун (Амірі, 76), Гложек (Демірбай, 46) — Шик

Бауманн — Кабак, Фогт, Акпогума — Сков (Кадержабек, 70), Прьомель, Гайгер (Руді, 75), Баумгартнер (Даббур, 69), Анхеліньо — Крамаріч (Бруун Ларсен, 85), Ріттер (Штіллер, 85)

Багато критики звалюється на голову спортивного директора клубу Сімона Рольфеса — культової фігури для "фармацевтів". Так, Баєр не втратив нікого з лідерів, ті ж Шик та Діабі лишилися на Бай-Арені, але й не підсилився перед стартом у Лізі чемпіонів. Лише один Адам Гложек, та й той змушений грати на не зовсім своїй позиції — це дуже й дуже замало. Деякі з гравців ростері ще й серйозно захандрили останнім часом (як Амірі), тож маємо доволі погану картину. Не виключено, що Леверкузен не потрапить у топ-4 цього сезону.

Враховуючи те, що Лейпциг має незабаром почати стрімкий стрибок угору по таблиці, а також непогану форму Боруссії Менхенгладбах під керівництвом Даніеля Фарке, віриться у перспективи команди не дуже.

Поєдинок із Гоффенгаймом вийшов саме таким, як відображено у рахунку. "Аптекарі" створили мінімум біля воріт Бауманна, настрілявши лише на 0,77 xG при показнику в 2,07 xG у суперника, тож поразка абсолютно закономірна.

Єдиний дійсно вартий уваги момент — удар Патріка Шика після сольного проходу та прострілу Мусси Діабі, коли Сердар Азмун, так-так, саме він, завадив м'ячу опинитися у сітці. Чеський нападник від розпачу схопився за голову та потім виказував своє незадоволення партнеру. Не дивно. Іранець міг хоча б підстрибнути у тому епізоді, а не статично стояти біля лінії.

А ось "селяни" забили тричі та два з цих голів вийшли дуже соковитими. Гоффе доволі непогано ловив опонента у перехідних фазах, що є сильним козирем саме Баєра.

Отже, Руді Феллер та хапаючийся за голову Джонатан Та ідеально ілюструють перебіг подій, який прямо зараз відбувається у Леверкузені. Винити в усьому лише Херардо Сеоане не вийде, бо він намагається витискати із цього проблемного складу ледь не його максимум. А експерементувати швейцарець побоюється, бо це може коштувати йому посади вже за декілька найближчих турів. Словом, виходить якесь замкнене коло.

А ось Андре Брайтенрайтер починає вертати собі втрачене реноме.

Після невдач у Шальке та Ганновері екс-тренер Падерборну спершу привів Цюрих до чемпіонства минулого сезону, а нині будує симпатичний проект у Зінсхаймі.

Баварія та її новий рекорд

"Зірка Півдня" прибрала з дороги чергового суперника в обличчі Бохума, знищивши господарів із рахунком 7:0.

Ноєр — Павар (Мазрауї, 67), Упамекано, де Лігт, Люка Ернандес (Станішич, 62) — Коман, Кімміх, Забітцер (Гравенберх, 62), Сане — Мюллер (Гнабрі, 67), Мане (Відовіч, 72)

Не бачимо особливого сенсу детально розбирати усі голи та перепитії, бо краще глянути це у огляді матчу. Та й взагалі у подібних іграх аналізувати щось дуже важко.

Усе плаває на поверхні.

Шанси Бохума бодай на нічию ще задовго до стартового свистка Даніеля Зіберта бачились мізерними, що казати про них й під час самої гри. Абсолютно не вірилося в повторення 4:2 цієї зими на користь рурського колективу, бо він втратив двох фундаментальних гравців передньої лінії та героїв того самого протистояння Польтера й Пантовіча. Та й взагалі Баварія полюбляє мститися за подібні фейли. Шкода лише бідового голкіпера Мануеля Ріманна.

Він увійшов у топ-4 минулого сезону Бундесліги за кількістю сейвів, другим за цим показником у перерахунку на 90 хвилин, але знову з'їв сімку від баварців (і це він ще зробив одразу шість сейвів, в Ноєра, до речі, сім). Варто відзначити, що попередні 7:0 із кумедним голом Еріка-Максіма Чупо-Мотінга сталися на Альянц Арені, а не домашньому стадіоні Бохума.

Садіо Мане оформив дебютний дубль у складі Баварії, а також забив черговий нелегітимний гол. Якби рахувалися анульовані взяття воріт, то сенегалець був би найкращим бомбардиром "ротен" та Бундесліги.

Мюнхенці встановили нове досягнення, розпочавши сезон у Бундеслізі 1 із показником 15 забитих та один пропущений у трьох стартових турах, чого раніше не вдавалося зробити ніколи й нікому. Хтось здивований?

Коротко про інші матчі 3-го туру:

- Боруссія Менхенгладбах продовжує непогано йти по сезону. На цей раз "жеребці" здолали Герту (1:0). Берлінці черговий раз виглядали так, як останні декілька сезонів, тобто ніяк. Господарі забили лише одного разу (Плеа чітко реалізував пенальті), але могли забивати більше ("стару даму" рятував голкіпер Крістенсен). Той же Алассан потрапив у штангу на початку гри, а у другому таймі Йонас Гофманн ще й не реалізував удар з "позначки". Парадоксально, але берлінці могли брати очки, якби на початку зустрічі Ян Зоммер блискучим чином не витягнув постріл з-за меж штрафного майданчика від Чідери Еджуке, а наприкінці другого тайму Кевін-Прінс Боатенг, який провів 149-ий матч у БЛ.1, не промахнувся біля пустого кута.

- Фрайбург просто не міг не перемогти Штутгарт (1:0). По-перше, "грифи" непогано грають проти "швабів" останнім часом (шість матчів без поразок та одразу чотири перемоги до цього туру), по-друге, і найголовніше, головний тренер шварцвальдців Крістіан Штрайх провів свій 400-ий поєдинок в якості головного тренера симпатичної команди. Лише вдумайтеся у цю цифру. В наш час популізму та глобалізму, перегонів за миттєвим результатом, подібні історії змушують викликати лише самі позитивні почуття. Переможний гол забив безумовний лідер майбутнього учасника групового етапу Ліги Європи Вінченцо Гріфо, котрий замкнув на дальній стійці подачу Кіліанна Сільділії.

- Вольфсбург та Шальке розписали драматичну нічию (0:0). Свої моменти мали обидві команди, але найбільш реальна можливість забити була саме в "кобальтових". Ми багато розповідали про форварда Сімона Теродде. Так ось. У цьому поєдинку він сам заробив та вирішив пробити пенальті, але далі сталася доволі нетривіальна річ. Перший постріл німця з одинадцяти метрів витягнув Кун Кастельс, проте бельгієць перед виконанням сейву задалеко вийшов із воріт, тож Фелікс Цваєр змусив його на повторне виконання вироку. І Теродде знову не реалізував свою спробу, пробивши в той самий кут та майже з ідентичною потужністю, змусивши голкіпера "вовків" остаточно стати повноцінним героєм матчу! Відверто підставив свою команду, що казати. Це ми про форварда Шальке. Сімон не забив два з трьох пенальті у Бундеслізі 1. Куди ж дівається його магія у елітному дивізіоні?! Вольфсбург ще й забив, але це взяття воріт Цваєр відмінив через положення поза грою у Жозуа Гілавогі.

- Майнц переміг Аугсбург на виїзді (2:1). Карім Онісіво відкрив рахунок на 31 хвилині після того, як його вивели сам на сам, але Ермедін Деміровіч, котрий відзначився прем'єрним голом за "фуггерів", через декілька хвилин його зрівняв. Вирвати вікторію "карнавальщикам" вдалося на останній хвилині гри з останнього кутового у матчі. Точніше, після розіграшу цього кутового, коли Лі Че Сон випередив захисників та чітко пробив головою у дальній кут. Могли хлопці Бо Свенссона забивати переможний м'яч і раніше, але не реалізували пенальті (Аарон Каріколь), до речі, вперше з травня 2013 року, коли Адам Салаї змазав "позначку" у грі із Нюрнбергом.

- Уніон стає справжньою скалкою для Лейпцига. "Залізні" програли "червоним бикам" півфінал національного кубку минулого сезону, але переграли їх у чемпіонаті. Та й взагалі виграли 4 з 7 поєдинків проти саксонців у рамках саме Бундесліги 1 (до цього вони встигли зустрітися у другому дивізіоні) і усі з тим самим рахунком 2:1. Могли нарешті переграти суперника й "всуху", але після двох блискучих голів Джордана Сібачо та Шеральдо Бекера (кожен з них оформив один одному по асисту) на останніх хвилинах Віллі Орбану вдалося скоротити відставання до мінімуму. Втім, витиснути щось путнє з цього хлопці Доменіко Тедеско не змогли.

- Кельн продовжує йти без поразок, а Айнтрахт без перемог (1:1). "Орли" могли нарешті перервати негативну серію старту сезону. На 71 хвилині Даїчі Камада крутезним ударом зі штрафного відкрив рахунок, але на останніх хвилинах Ян Тільманн блискуче спіймав м'яч з льоту. Нагадаємо, що "козлики" у меншості поступилися у першому раунді плей-оф Лігі конференцій угорському Фехервару (1:2).

Цікаві факти:

- Алассан Плеа (Боруссія Менхенгладбах) забив чотири голи у восьми зустрічах проти Герти у Бундеслізі, а також реалізував чотири останніх удари з "позначки".

- Герта програла вісім з останніх десяти матчів БЛ.1 у Менхенгладбаху.

- Вінченцо Гріфо з Фрайбурга вперше забив у Бундеслізі лівою ногою.

- Штутгарт не може перемогти Фрайбург у рамках елітного дивізіону з березня 2018 року.

- Кун Кастельс з Вольфсбурга відбив 12-ий пенальті у Бундеслізі в кар'єрі, що є рекордом серед усіх діючих воротарів, котрі цього сезону представляють клуби БЛ.1.

- Себастьян Польтер з Шальке 04 зіграв свій сотий матч у Бундеслізі 1.

- Вердер вперше забив три м'ячі після 89 хвилини матчу, а Дортмунд - вперше пропустив.

- Джованні Рейна повернувся після важкої травми та зіграв за Боруссію у БЛ.1 вперше за 134 дні.

- Гоффенгайм здобув першу виїзну перемогу з березня цього року.

- Андре Брайтенрайтер з восьмої спроби нарешті зумів обіграти Баєр у Бундеслізі.

- Захисник Майнца Фелікс Удуохай віддав першу гольову передачу у своєму 101-му матчі у еліті.

- Майнц видав найкращий старт у Бундеслізі (сім очок з дев'яти можливих) за чотири останніх сезони.

- Уніон не програв у 10 матчі БЛ.1 поспіль, що є новим клубним рекордом.

- Бенжамін Хенрікс з Лейпцига провів свій сотий поєдинок у Бундеслізі.

- Айнтрахт не перемагав у Бундеслізі в 11 поєдинках поспіль — найдовша чорна серія франкфуртців у чемпіонату за п'ять років.

- Кельн зіграв найбільшу кількість нічиїх у Бундеслізі 1 саме проти "орлів" (29).

- Садіо Мане став першим гравцем Баварії окрім Роберта Левандовські, котрий реалізував пенальті у складі "ротен" у Бундеслізі з початку 2020 року.

- Бохум залишається однією з двох команд Бундесліги, яка цього сезону не взяла жодного залікового балу у БЛ.1.

Найкращий гол 3-го туру:

Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд)

Рафаель Геррейру (Боруссія Дортмунд)

Лі Б'юкенен (Вердер Бремен)

Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм)

Жоржиньйо Ріттер (Гоффенгайм)

Фелікс Удуохай (Аугсбург)

Даїчі Камада (Айнтрахт Франкфурт)

Найкращий тренер 3-го туру:

Уле Вернер (Вердер Бремен) — супер-перемога над Дортмундом на виїзді (3:2)

Андре Брайтенрайтер (Гоффенгайм) — розгром Баєра на його полі (3:0)

Урс Фішер (Уніон Берлін) — перемога над Лейпцигом Доменіко Тедеско

Юліан Нагельсманн (Баварія Мюнхен) — розгром Бохума

Найкращий гравець 3-го туру:

Кун Кастельс та його подвійний відбитий пенальті у грі із Шальке 04 (0:0)

Тріо Б'юкенен - Шмідт - Берк, котре вийшло на заміну та перевернуло гру із Боруссією Дортмунд (3:2)

Андрій Крамаріч (Гоффенгайм) — гол+пас у грі проти Баєра (3:0)

Дует з Уніона Бекер - Сібачо, котрий організував перемогу над Лейпцигом (2:1)

Дует з Баварії Кінгслі Коман (1+2) та Садіо Мане (дубль), який допоміг мюнхенцям перемогти Бохум

Символічна збірна 3-го туру: