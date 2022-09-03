Німеччина

Футболіста дуже цінують у клубі.

Молодий півзахисник Баварії Джамал Мусіала не продається. Про це заявив спортивний директор клубу Хасан Саліхаміджич.

"Змоделюємо ситуацію. Наступного року за Джамала Мусіалу можуть запропонувати 100 мільйонів євро. Що ми зробимо? Мусіала не продається, навіть за 100 мільйонів євро", — сказав функціонер в інтерв'ю Sky Sports.

19-річний півзахисник видав непоганий старт сезону Бундесліги. Він забив три голи та віддав один асист у трьох перших зустрічах.

Нагадаємо, що Мусіала — вихованець Баварії. Він також займався в академіях Саутгемптона та Челсі. З 2021 року виступає за збірну Німеччини (15 матчів, 1 гол).