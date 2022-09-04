Німеччина

Наставник "вовків" прокоментував поразку від Кельна.

Вольфсбург дуже невдало розпочав сезон у Бундеслізі. Команда з Фольксваген Арени набрала лише два очки у п'яти матчах, але керівництво "вовків" не спішить робити поспішні кроки.

Спортивний директор команди Марсель Шефер, екс-гравець клубу, заявив: "Ми повинні зберігати спокій та працювати. Критика, яка ллється на нас за результати, виправдана, але потрібно вирішити ці питання усередині колективу".

Після домашньої поразки від Кельна (2:4) висловився й головний тренер Ніко Ковач.

"Кожен, і футболісти, і тренерський штаб, мають щоразу після гри запитувати себе — виграв я поєдинок у суперника чи ні? Я думаю, що в нас є гравці, які не йдуть на контакт, як це буває у інших клубах".

Подібня критика має піти на користь, бо вже наступних вихідних колектив Ковача очікує перевірка діючим переможцем Ліги Європи Айнтрахтом.