Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/borussia
04 вересня 2022, 20:24
У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги Боруссія на своєму полі приймала Майнц.
На 53-й хвилині гри Гладбах залишилися в меншості — пряму червону картку отримав Ітакура.
За дві хвилини Майнц забив, а матч так і завершився перемогою гостей – 1:0.
Боруссія М – Майнц 0:1
Гол: Мартін, 55.
Боруссія М: Зоммер, Скаллі (Нгуму, 82), Ельведі (Фрідріх, 46), Ітакура, Бенсебайні, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Коне (Вайгль, 87), Плеа (Штіндль, 52), Тюрам.
Майнц: Центнер, Відмер, Белль, Хак, Ляйтш (Фернандеш, 81), Аарон Мартін, Кор, Лі Чже Сон (Штах, 59), Баррейро (Фюльжені, 58), Онисіво (Мустафа, 81), Буркардт (Бюргзорг, 76).
Попередження: Коне (26), Баррейро (39), Лі Чже Сон (42), Кор (88), Центнер (90+5).
Вилучений: Ітакура (53).