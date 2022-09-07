Німеччина

Функціонер прокоментував рішення щодо звільнення головного тренера.

Поразка від донецького Шахтаря в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА (1:4) стала останньою краплею терпіння керівництва німецького РБ Лейпциг щодо головного тренера команди Доменіко Тедеско та його помічників, і вже на наступний день фахівців було звільнено зі займаних ними посад.

Генеральний директор "Червоних биків" Олівер Мінцлафф прокоментував таке різке рішення керівництва клубу.

"Рішення звільнити Доменіко Тедеско було для нас дуже важким. Минулого сезону ми провели дуже успішну другу половину кампанії з ним на чолі клуби, здобувши путівку до Ліги чемпіонів із середнім показником два. Окрім того, ми виграли наш перший великий титул в історії, здобувши Кубок Німеччини і, таким чином, провели найуспішніший сезон в історії нашого молодого клубу.

Ми висловлюємо велику вдячність за це йому та його тренерській команді. Доменіко — чудовий тренер, який, безумовно, продовжить досягати успіхів. Однак після помірного початку сезону Бундесліги з п’ятьма очками в п’яти іграх, особливо після останніх ігор з Айнтрахтом у Франкфурті та вдома проти донецького Шахтаря, нам не вистачало впевненості в тому, що з командою можуть відбутись різкі зміни за поточного тренерського штабу.

Ми несемо колективну відповідальність за РБ Лейпциг і хочемо досягти наших цілей. Тому під час загальної оцінки ми дійшли висновку, що нам потрібен новий поштовх. Ми шкодуємо, що доводиться зараз розлучатись, і хочемо ще раз подякувати Доменіко Тедеско та його команді за виконану роботу. Ми бажаємо Доменіко всього найкращого в його спортивному та особистому майбутньому", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що, незважаючи на успіхи попереднього сезону, "Червоні бики" наразі йдуть 11 в турнірній таблиці Бундесліги та посідають передостанню сходинку в квартеті F Ліги чемпіонів.