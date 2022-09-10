Німеччина

Команда Франка Крамера здобула тяжку перемогу.

У рамках шостого туру німецької Бундесліги Шальке вдома здолав Бохум з рахунком 3:1.

Команді Франка Крамера здобути непросту перемогу допомогли голи Дрекслера та Польтера та автогол від Машовича. Гості спромоглися лише на один влучний постріл. Їм може похизуватись нападник Сімон Цоллер.

Шальке - Бохум 3:1

Голи: Дрекслер, 38, Машович (АГ), 73, Польтер, 90+6 — Цоллер, 51

Шальке: Шволов — Матріціані, Йосіда, ван ден Берг, Мор — Краусс (Граймль, 87), Флік, Ларссон (Салазар, 57), Дрекслер (Польтер, 68), Бультер — Теродде (Караман, 87).

Бохум: Ріманн — Соареш (Ганвула, 85), Ламбропулос, Машович, Гамбоа (Джанко, 46) — Форстер (Осей-Туту, 77), Лосілла, Асано, Штегер, Цоллер — Хофманн.

Попередження: Шволов, Флік, Цоллер, Лосілла, Соареш.