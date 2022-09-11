Завершився недільний матч чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/fcunion
11 вересня 2022, 18:28
У рамках шостого туру німецької Бундесліги Кельн на своєму полі приймав Уніон Берлін.
Господарі поступилися на своєму полі гостям через автогол Хюберса на третій хвилині гри.
Кельн — Уніон Берлін 0:1
Гол: Гюберс, 3.
Кельн: Швебе, Шмітц (Шіндлер, 62), Кіліан, Хюберс, Педерсен (Любичич, 62), Кайнц (Тільманн, 75), Хектор, Схірі, Майна (Адамян, 85), Мартель, Дітц (Тіггес, 46).
Уніон Берлін: Грилль, Тріммель, Кнохе, Йеккель, Діогу Лейте, Рюерсон, Хедіра, Хаберер (Пантович, 64), Шафер (Зегуїн, 89), Беккер (Міхель, 75), Сьєбатшо (Беренс, 75).
Попередження: Кіліан (9), Кнохе (53), Педерсен (54), Шіндлер (72), Баумгарт (84).
Вилучення: Кіліан (81).