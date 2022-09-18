Німеччина

Головний тренер "джмелів" поділився думками після Шальке.

Наставник Боруссії Дортмунд Едін Терзіч розповів про свої враження від матчу проти Шальке.

"Після інтенсивного поєдинку у Манчестері ми справді провели чудовий матч. У першому таймі не зуміли створити багато нагод, проте надолужили це у другій половині. Ми знали, що ця зустріч буде особливо гарячою та емоційною. Йшлося лише про три очки. Залікові бали, набрані у Рурському дербі, найважливіші та найприємніші у сезоні.

Наразі я не розмовляю по телефону ні з ким настільки часто, скільки із нашими лікарями. В Марко пошкодження щиколотки. Зараз поки що невідомо наскільки серйозне. Дуже шкода, бо Ройс перебуває у чудовій формі. Він вже зазнав стільки невдач у своїй кар'єрі. Сподіваємося, що все не так важко.

Не хочеться, би втома була нашою проблемою. Ми хочемо грати у інтенсивний футбол увесь сезон.

Юссуфа Мукоко добряче потренувався останніми тижнями, отже ви побачили того хлопця, що плідно трудиться на тренувальній базі у Бракелі. Ми раді, що саме ЮМ став героєм дербі. Враховуючи хворобу Себастьяна Аллє мало людей вірило у те, що ми команді вдасться набрати стільки очок на старті. Після поразки у Лейпцигу команда продемонструвала якісну та хорошу реакцію".

Нагадаємо, що БД перемогла принципового суперника 1:0.