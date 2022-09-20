Футболіст очікував, що буде грати більше.
Райан Гравенберх. Getty Images
20 вересня 2022, 22:56
Півзахисник мюнхенської Баварії Райан Гравенберх зізнався, що незадоволений часом, який йому виділяє головний тренер.
"Щиро кажучи, це так. Я незадоволений ігровим часом. Я хочу грати, але тренер, чомусь, обирає інших футболістів.
Мені потрібно це прийняти, але зробити це непросто. Я сподівався, що отримуватиму більше хвилин, але треба зберігати спокій.
Можливо, тренер даватиме мені більше часу після паузи на матчі збірних. Більшість часу в Баварії я проводжу в компанії де Лігта та Мазрауї. Ми часто буваємо разом. Слід зазначити, що Томас Мюллер створює в команді справді чудову атмосферу", — сказав Гравенберх в інтерв'ю Onefootball.
У сезоні-2022/23 Гравенберх зіграв за мюнхенський клуб вісім поєдинків, у яких забив один гол.