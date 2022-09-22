Німеччина

Футболіст буде звертатись за допомогою до хірургів.

Не так давно неприємна новина поступила від дортмундської Боруссії про пухлину нападника клубу Себастьяна Алле.

Тепер берлінська Герта проінформувала про знайдення пухлини у яєчках в півзахисника клубу Жана Поль-Боетіуса.

"Жан Поль-Боетіус поки що повинен призупинити кар'єру. Урологічне обстеження в середу виявило пухлину в яєчках, яку необхідно видалити хірургічним шляхом.

Як тільки будуть нові подробиці, ми вам повідомимо. Наші думки з тобою, Джанга!", — пишеться в повідомленні клубу.

Боетіус перебрався до Герти влітку 2022 року на правах вільного агента. До цього він виступав за Майнц.