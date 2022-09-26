Німеччина

Французький захисник нещодавно страждав психологічною хворобою.

Захисник мюнхенської Баварії Бенжамен Павар несподівано розповів про депресивний період у своєму житті. Чемпіон світу 2018 року помітив це під час пандемії коронавірусу.

"Спочатку ви говорите, що це нічого, це пройде, але коли ви бачите, що воно не припиняється, а потім йдете на тренування і у вас немає усмішки на обличчі, ви повинні негайно реагувати", — розповіла зірка Баварії інтерв'ю Le Parisien.

Навіть професійні спортсмени, яким на перший погляд нічого не бракує, також можуть страждати від депресії, пояснив Павар: "Я така ж людина, як і всі інші, і хоча у мене є гарний будинок із тренажерним залом, мені потрібен був людський контакт. Я прокидався вранці і не мав апетиту".

Про цю хворобу він довго мовчав. Однак наголосив, що тепер вийшов із цієї темної фази свого життя сильнішим. "Мені не подобається слово депресія, але це насправді було. Я приховував це від усіх, але сьогодні почуваюся набагато краще. Я вийшов із цього загартованішою людиною. Це сильно змінило мене".

Минулої зими в інтерв'ю L'Équipe захисник Баварії зазначив, що пандемія вплинула на нього. "Мало хто знає, через що я пройшов", — сказав він тоді.

Нещодавно він розповів у французькому футбольному шоу Telefoot, що проблеми в його приватному житті також негативно вплинули на його гру на полі: "Я не був щасливий, я не міг добре грати у футбол, тому що речі в моєму житті не йшли добре".