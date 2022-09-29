Німеччина

Football.ua намагається розібратися у причинах проблем мюнхенського коллективу.

Баварія розпочала сезон з вражаючих перемог у іграх проти володаря Кубка Німеччини та діючого переможця Ліги Європи з загальним рахунком 11:4, що помітно додало оптимізму численним фанам клубу. Сторонні ж вболівальники заговорили про відсутність інтриги у Бундесліги й подібні стандартні речі.

Втім, настрій від непоганої трансферної кампанії та чудового старту швидко змінився після невеличкої кризи перед міжнародною паузою. Команда не виграє чотири тури поспіль у чемпіонаті, а багато експертів очікує відставки Нагельсманна.

У цьому матеріалі спробуємо розібратися у чому причина подібного спаду та чому не варто прямо зараз посипати голову попелом.

Трансфер Левандовські не міг не повпливати на гру та модель команди

Роберт Левандовські доволі швидко пройшов шлях від чи не головного улюбленця мюнхенської публіки до вигнанця, котрого багато фанів навіть не хочуть згадувати та освистують. Втім, ще минулого сезону все було інакше. Поляк традиційно штампував багато голів, особливо круто граючи у першій половині кампанії, коли він напрацьовував собі зайві бали у голосуванні за Золотий м'яч. Проте головна нагорода дісталася Ліонелю Мессі, а форвард дещо захандрив.

Проте навіть у пригніченому стані він продовжував бути лідером атак колективу, тож було доволі дивно бачити протилежну риторику Юліана Нагельсманна, котрий кількома інтерв'ю між рядків розповідав, що відхід Левандовські може навіть піти Баварії на користь. Нагадуємо, відхід людини, що забила 35 голів у 34 турах чемпіонату та 13 у 10 іграх Ліги чемпіонів. Здається, божевілля. Не зовсім, бо коуч Мюнхена є адептом більш гнучкої системи, в арсеналі якої не завжди знаходиться місце класичній "дев'ятці".

Точніше, вона є, але нападник команд Нагельсманна часто виконує й дещо інші функції окрім суто забивання голів. Навіть коли Тімо Вернер пішов у Челсі, Лейпциг не дуже то й програв від цього трансферу. Без німця команда дісталася півфіналу Ліги чемпіонів. Проте потрібно розуміти контекст Баварії.

Команда звикла до гри із центрфорвардом й неважливо, хто виконував цю роль в певний період часу — Джоване Елбер чи Лука Тоні, Маріо Гомес чи Маріо Манджукіч. За часів польського страйкера залежність від "дев'ятки" виросла у декілька раз, тому що він гарантував просто космічні цифри та гольові показники.

Командна гра також у більшості була заточена під нього. Ні, це не була тактика банальних кросів та навісів на стовба, у Мюнхені Роберт мав більш широку роль, наприклад, міг сідати глибше та допомогати партнерам у розіграші м'яча та просуванні до ворожого штрафного майданчика (яскравий приклад — теплова карта нижче з минулого сезону).

Проте навіть враховуючи це Баварія була четвертою у лізі за кількістю навісів (третою за показником навісів у воротарський майданчик) та п'ятою за кількістю кросів. Дивно бачити "ротен" у компанії з тим же Кельном чи Айнтрахтом, котрі активно використовували кроси в якості зброї та завдяки яким забили левову долю своїх м'ячів у сезоні-2021/22.

Левандовські — справжній кілер штрафної, який вміє нанести удар з будь-якої дистанції та чи не любою частиною тіла, має блискучу координацію та гольове чуття. Отже, не дивно, наприклад, чому Мюнхен активно використував опцію "зіграй на Роберта" у іграх, де справи йшли доволі поганенько. Проте це не завжди працювало, як повинно останнім часом. Не дивно, що Нагельсманн хотів максимально відійти від "Робертозалежності" Баварії та побудувати більш непередбачувану модель, яка дозволить мати набір відмичок для різних ситуацій.

Зробити це за наявності гравця було б нереально. Поляк вже залишив команду, а разом з цим з'явилося багато питань до тренера. Минулого сезону коуч намагався поступово змінювати команду під себе, проте його експерименти не завжди йшли добре. Коман та Гнабрі у ролі вінгбеків виглядали неефективно, а ультра-атакувальна схема коштувала клубу виходу до півфіналу Ліги чемпіонів.

Саме виліт від Вільярреалу розпочав цикл нинішніх проблем. У трьох останніх турах Бундесліги баварці без шансів поступилися Майнцу (1:3) та зіграли внічию зі Штутгартом та Вольфсбургом (2:2).

Штутгарт фігурує й у нещодавньому списку пунктових втрат. Наразі безвиграшна серія "ротен" досягла чотирьох ігор поспіль у чемпіонаті, особливо виділяється виїзна поразка від Аугсбурга у принциповому поєдинку.

Але чи все настільки погано? Ні.

Команда має помітні проблеми у завершальній фазі та реалізації, але все ще багато створює

Попередній пункт прямо впливає на інший. Втрата Роберта дуже серйозно виявила проблему реалізації моментів. Давайте подивимось на наступні показники.

Минулого сезону Баварія традиційно стала найбільш результативним колективом, настрілявши 97 м'ячів. Втім, статистика xG демонструє, що баварці влаштували оверперформанс, бо забили майже на 10 голів більше, ніж повинні.

Цієї кампанії саме у Бундеслізі наразі "ротен" мають у активі 19 м'ячів при показнику xG 21. Проте, по-перше, дуже серйозно на метрику повпливав неймовірний матч проти Менхенгладбаха, де команда набила показник майже у 5 очікуваних голів, по-друге, 13 з 19 результативних ударів прийшлися на поєдинки з Айнтрахтом та Бохумом, що є невеличкою аномалією.

Не менш красномовною є й статистика ударів. 153, що принаймні на 57 більше, ніж у найближчого переслідувача, проте лише 44% прийшлися у площину воріт і це усього лише третій показник у Бундеслізі. Вище опинилися Боруссія Менхенгладбах та Вердер. Проте ті ж бременці завдали 82 постріли. Тобто ефективніше користувалися своїми моментами.

Здавалося, що Садіо Мане має якось компенсувати проблему із трансфером Левандовські, але наразі цей перехід виглядає дуже спірно. Сенегалець забив тричі при майже п'яти очікуваних голах, але ця статистика не рахує численні офсайди, через які екс-зірка Ліверпуля не дорахувалася кількох забитих м'ячів — у поєдинках зі Штутгартом та Барселоною він взагалі не завдав жодного удару, що насправді є провальним показником.

У противагу цьому "Льова" наразі має 8 голів у Прімері із показником очікуваних голів у 6,8. Для нього це стабільність, варто згадати хоча б 41 м'яч у сезоні-2020/21 при 35,4 xG або 34 сезоном раніше при 24,5 xG.

Гадаємо, ви зрозуміли на що ми натякаємо цими цифрами.

Відсутність подібного овер-забивного гравця у атаці просто не могла пройти безболісно. До того ж не забуваємо, що Мане все ж не типовий №9 і те, що Юрген Клопп почав активно використовувати його у цій ролі у другій половині сезону-2021/22, пояснюється тодішнім контекстом у Ліверпулі. А з його антропометрією (174 см) взагалі смішно дивитися на те, що Баварія прямо зараз перебуває на третьому місці у чемпіонаті за кількістю навісів. Це ви на кого збираєтеся грати верхом — на футболіста, який забив головою лише 24 з 228 м'ячів за кар'єру?

Подібний футбол був би в тему, якби на полі знаходився Ерік-Максім Чупо-Мотінг, проте камерунець зіграв лише 33 хвилини у Бундеслізі.

Втім, рано чи пізно оптимальне рішення має бути знайдено, а команда скоріше за все знову поверне собі звичну результативність. Моментів клуб створює достатньо практично у кожному матчі.

Нагельсманна звільнять?

Не відомо. Керівництво Баварії здатне на непопулярні рішення, проте навряд чи піде на подібний крок прямо зараз. Чотири поєдинки без перемог — це, звісно, багато, але потрібно дивитися не на суху статистику, а глибше. Не забуваймо й про Лігу чемпіонів, яка завжди була пріоритетом для клубу. Там все дуже й дуже чудово — дві перемоги над прямими конкурентами та практично гарантований вихід з групи. Навряд чи Вікторія зуміє відібрати очки у двох поєдинках проти Мюнхена, погодьтеся.

До того ж теоретичний прихід Томаса Тухеля виглядає не зовсім логічно. Зі стилістичної точки зору та враховуючи характер. Не відомо, як буде виглядати прагматична та раціональна Баварія, але це ще півбіди. Враховуючи геніального Хасана Саліхаміджича, який встиг побити глечики не з одною людиною у клубі, співпраця з різким Тухелем, котрий гостро ставиться до подібної трансферної політики, буде бомбою, котра може розірватися у будь-який момент. Та й не забуваємо про великі відступні, які Мюнхен свого часу заплатив Лейпцигу за перехід Юліана Нагельсманна.

Висновок

На трансформацію команди потрібен час, потрібно змінити налаштування та проапгрейдити прошивку. Не виключено, що це буде потребувати принаймні половину цього сезону, а враховуючи чемпіонат світу навіть більше. Та чи готові на це чекати у Мюнхені?