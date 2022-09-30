Німеччина

Команда Нагельсманна не відчула проблем.

Баварія в рамках поєдинку восьмого туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі Байєр і здобула розгромну перемогу.

Підопічні Юліана Нагельсманна відправили у ворота суперника чотири м'ячі зусиллями Сане, Мусіали, Мане та Мюллера.

Баварія — Баєр 4:0

Голи: Сане, 3, Мусіала, 17, Мане, 39, Мюллер, 84

Баварія: Нойєр — Павар, Упамекано (Мазрауї, 81), де Лігт, Девіс — Забітцер (Горецка, 65), Кімміх, Мюллер — Мане (Гнабрі, 65), Сане (Шупо-Мотінг, 74), Мусіала

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер (Інкапіе, 46) — Фрімпонг (Арангіс, 46), Демірбай, Андріх — Хадсон-Одої (Адлі, 61), Шик (Азмун, 61), Діабі (Гложек, 74) .