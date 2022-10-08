Німеччина

Наставник Дортмунда поділився думками щодо перспектив у дуже принциповому поєдинку.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзіч прокоментував перспективи та ситуацію у команді перед надпринциповим протистоянням з мюнхенським конкурентом.

"Нам знадобиться не лише гарна та дисциплінована тактична гра; нам також знадобиться сміливість. Сміливість тримати м’яч, сміливість у виході один на один і виконувати удари з дистанції.

Будуть певні фази гри, які будуть нелегкими для нас, як для команди. Тоді нам знадобиться енергія, яку можуть дати нам уболівальники. Але так само наша відповідальність — показати суперникам з самого початку, що ми хочемо залишити поле переможцями. Важливо буде "негайно залучити глядачів".

Починаючи з першої секунди і далі, не лише на першому етапі, не лише в першому таймі, але й на початку другого тайму, а потім до кінця. У цьому випадку я впевнений, що атмосфера сприятиме позитивному результату цього поєдинку".

На кадровому фронті видно полегшення. Чотири гравці можуть повернутися до складу, але не Марко Ройс, який отримав травму гомілковостопного суглоба три тижні тому в матчі проти Шальке.

"Грегор залишається нашим номером 1, але має сенс дозволяти йому грати лише тоді, коли він буде готовий на 100%. Усі бачили виступи Алекса Маєра. Сьогодні у нас буде дійсно хороший гравець у воротах. Окрім Маріуса Вольфа (проблеми з кровообігом), Матс Хуммельс також позбувся застуди. Він проводить дуже хороший, дуже послідовний сезон. Ми були б дуже раді, якби він був одним із варіантів. Це випадок того, щоб побачити, як він себе почуває і як його тіло реагує на навантаження".

Нагадаємо, що сьогодні о 19:30 за Київом Дортмунд та Баварія зустрінуться на Вестфаленштадіоні.