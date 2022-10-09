Німеччина

Завершився поєдинок чемпіонату Німеччини.

У рамках дев'ятого туру німецької Бундесліги Штутгарт вдома змагався із берлінським Уніоном.

Перший тайм був досить рівним, але не гольовим. Перший гол був забитий на 76 хвилині другого тайму, коли Єкель скористався пасом від Гісельманна. Штутгарт намагався атакувати та зрівняти рахунок, але на 83 залишився у меншості — Гірассі за п'ять хвилин заробив дві жовті.

Гол Єкеля так і залишився єдиним у зустрічі. Відзначимо, що перемога дозволила гостям піднятись на першу сходинку чемпіонату Німеччини. У 9 матчах команда Фішера здобула 20 очок.

Штутгарт — Уніон Берлін 0:1

Гол: Єкель, 76

Штутгарт: Мюллер — Мавропанос, Загаду (Соса, 67), Антон, Іто (Штенцель, 71) — Каразор (Пфайффер, 81), Сілас (Фюріх, 67), Ендо, Ахамада, Томас — Гірассі

Уніон Берлін: Реннов — Духі, Кнохе, Єкель, Гісельманн, Реєрсон — Хедіра (Сегуїн, 83), Харагучі (Пантовіч, 83), Шафер (Торсбю, 65) — Сібачо (Беренс, 65), Бекер (Левелінг, 73).

Попередження: Каразор, Гісельманн, Хедіра, Гірассі, Сегуїн.

Видалення: Гірассі (друга жовта)