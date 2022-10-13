Німеччина

Дебютний матч іспанця у якості тренера видався невдалим.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував поразку у Лізі чемпіонів від Порту (0:3).

"Ми не можемо робити помилки, які дорого коштують у Лізі чемпіонів. Під час першого голу ми могли захиститися краще. У другому таймі Порту захищався, було важко знайти шпарини у захисті. Важко пояснити, чому не знайшли. Не думаю, що ми заслуговуємо на цей результат. Важкий день для нас, але це футбол. Це був урок для нас.

Ми добре контролювали гру, але не змогли потрапити в останню третину, щоб бути небезпечними. Я сказав у перерві, що другий гол може бути фатальним, що ми повинні атакувати, але збалансовано. Ми могли зробити це краще. Це не вина VAR. Ми повинні діяти краще. Якщо ми хочемо мати майбутнє в Лізі чемпіонів, потрібно виграти останні два матчі. Ми повинні зіграти чудові ігри, що залишилися.

Воротар Порту? В обох іграх він був кращим гравцем. Він відбив пенальті, коли ми могли повернутися до гри, він знову був ключовим гравцем, але і захист суперника грав на високому рівні", — цитує Алонсо O'jogo.

Після чотирьох турів групового етапу Ліги чемпіонів Баєр займає останнє місце з 3 очками, але ще має шанси вийти із групи.