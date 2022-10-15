Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках десятого раунду німецької Бундесліги Лейпциг вдома змагався з берлінською Гертою.

В середині першого тайму господарі забили перший м'яч. Собослай увірвався у штрафний майданчик, віддав передачу на Форсберга, якому залишалось з декількох метрів влучити у ворота.

Другий гол прийшов за п'ять хвилин. Собослай подав з кутового, а Діалло переправив головою м'яч у сітку — 2:0.

І за декілька хвилин до перерви Лейпциг забив третій. На цей раз Раум довжелезно передачею знайшов у штрафному Орбана, який ногою заштовхнув м'яч у ворота.

У другому таймі Герта активізувалась, кинула сили уперед та заробила пенальті. На 60 хвилині команда з Берліна відіграла один гол зусиллями Лукебакіо. А згодом рахунок став 3:2. Йоветич скоротив відставання столичної команди до мінімуму.

Лейпциг — Герта 3:2

Голи: Форсберг, 25, Діалло, 30, Орбан, 45 — Лукебакіо, 60, Йоветич, 64

Лейпциг: Блазвіх — Сімакан (Хенріхс, 61), Орбан, Діалло, Раум (Хальстенберг, 61) — Форсберг (Поульсен, 72), Шлягер, Айдара (Кампль, 61), Собослай — Сілва (Новоа, 72), Нкунку.

Герта: Крістенсен — Платтенхарт (Міттельштадт, 46), Кемпф, Рогель, Кенні — Сердар, Шуньїч (Канга, 46), Тусар, Ріхтер (Еджуке, 83), Лукебакіо — Йоветіч.

Попередження: Айдара, Кемпф, Платтенхарт.