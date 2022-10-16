УЄФА поки що не оголосила остаточний вердикт.
Фанати Боруссії
16 жовтня 2022, 10:32
Вболівальників Боруссії можуть не допустити на виїзний поєдинок проти Копенгагена у Лізі чемпіонів.
Поліція Данії звернулася з подібним проханням до УЄФА.
Наразі головна футбольна інстанція у Європі не прийняла остаточного рішення, проте скоріше за все квота для виїзних вболівальників буде обмеженою, а квитки будуть персоналізованими.
Наразі все ще можна придбати тікети у вільному доступі.
Місцеві органи побоюються провокацій та стичок фанатів Копенгагена та Боруссії.
Нагадаємо, що у першому матчі Дортмунд розніс гостей 3:0 на Вестфаленштадіоні.