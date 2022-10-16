Німеччина

УЄФА поки що не оголосила остаточний вердикт.

Вболівальників Боруссії можуть не допустити на виїзний поєдинок проти Копенгагена у Лізі чемпіонів.

Поліція Данії звернулася з подібним проханням до УЄФА.

Наразі головна футбольна інстанція у Європі не прийняла остаточного рішення, проте скоріше за все квота для виїзних вболівальників буде обмеженою, а квитки будуть персоналізованими.

Наразі все ще можна придбати тікети у вільному доступі.

Місцеві органи побоюються провокацій та стичок фанатів Копенгагена та Боруссії.

Нагадаємо, що у першому матчі Дортмунд розніс гостей 3:0 на Вестфаленштадіоні.