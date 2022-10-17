Лідер Баварії отримав пошкодження.
Лерой Сане, Getty Images
17 жовтня 2022, 13:57
У рамках матчу Бундесліги мюнхенська Баварія не залишила шансів Фрайбургу, здобувши переконливу перемогу 5:0.
Гол та асист на свій рахунок записав вінгер мюнхенського клубу Лерой Сане. Також у цій грі він отримав пошкодження.
Прес-служба чинного чемпіона Німеччини повідомила, що за результатами обстеження у Сане виявлено травму задньої поверхні стегна.
Через цю травму Лерой може пропустити близько трьох тижнів. Поки невідомо, чи повністю відновиться гравець до початку чемпіонату світу-2022.
Цього сезону Сане є одним з лідерів Баварії. На його рахунку 10 голів та 4 результативні передачі у 16 матчах в усіх змаганнях.