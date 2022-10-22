Німеччина

Клуб досі чекає на відповідь юнака.

Прогрес 17-річного нападника дортмундської Боруссії Юссуфи Мукоко є достатньо помітним останнім часом. Незважаючи на те, що юнак і досі не завершив навчання в школі, він уже не тільки встиг награти 52 матчі за "дорослу" команду "джмелів", а ще й відзначився вісьмома голами та шість гольовими передачами.

Однак час поступово спливає, і все чіткішим на обрії стає момент завершення дії чинної угоди між німцем камерунського походження та "жовто-чорними".

Боруссія вже зробили гідну, на її погляд, пропозицію щодо оновлення контракту, однак Мукоко наразі не дав жодної відповіді на цей запит.

Як стало відомо німецькій пресі, причина цього явища полягає не в небажанні самого футболіста й надалі грати за Боруссію Дортмунд, а його конфлікт із батьками щодо подальшого розвитку професійної кар’єри.

Відомо, що в членів родини Мукоко найближчим часом можуть конфіскувати будинок через борги, проте власне футболіст не хоче надавати власній родині фінансову допомогу.

А оскільки юнакові ще не виповнилось 18 років, то він і не може ставити особистий підпис під новим контрактом із дортмундцями, чим наразі й користаються з метою шантажу батьки футболіста.

За новою угодою з Дортмундом Мукоко отримуватиме понад 10 млн євро впродовж трьох років.

18 день народження йому виповниться 20 листопада 2022 року.