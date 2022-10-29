Німеччина

Команда Едіна Терзича повернулась у ТОП-3 чемпіонату Німеччини.

У рамках поєдинку 12 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія у гостях зустрічалась із франкфуртським Айнтрахтом.

У першому таймі колективи Олівера Гласнера та Едіна Терзича обмінялись забитими голами. На 21 відзначився Брандт, а на 26 зрівняв рахунок Камада.

Другий тайм розпочався з голу від Беллінгема, який вивів уперед Боруссію — 1:2. Цей гол виявився вирішальним.

Айнтрах Ф — Боруссія Д

Голи: Камада, 26 — Брандт, 21, Беллінгем, 52

Айнтрахт: Трапп — Тута, Якич, Ндіка, Дінга, Пеллегріні — Камада (Борре, 84), Роде (Соу, 72), Ліндстрем (Аларіо, 77), Гетце — Коло Муані.

Боруссія Д: Кобель — Азар, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле — Озкан, Беллінгем, Мален (Рейна, 61), Брандт (Джан, 61), Адеємі (Вольф, 69) — Мукоко (Модест, 61).

Попередження: Пеллегріні, Ліндстрем, Озкан, Джан, Хуммельс, Роде.