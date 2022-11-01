Німеччина

26-річний футболіст не хоче продовжувати контракт із мюнхенською командою.

Бенжамен Павар не горить бажанням продовжувати контракт із Баварією, повідомляє Sport1.

За інформацією джерела, Павар хоче бути основним гравцем клубу та виступати у центрі оборони.

Наприкінці минулого сезону Бенжамен ясно дав тренерам зрозуміти, що хоче грати у центрі захисту у парі зі своїм другом Люкою Ернандесом, проте його бажання не може бути реалізовано.

На даний момент, ні Павар, ні Баварія не мають сильної зацікавленості в продовженні контракту, розрахованого до літа 2024 року. З цього питання навіть не було переговорів.

Цього сезону 26-річний правий захисник провів 17 матчів у складі Баварії та забив 3 голи.