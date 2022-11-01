26-річний футболіст не хоче продовжувати контракт із мюнхенською командою.
БЕНЖАМЕН ПАВАР, Getty Images
01 листопада 2022, 09:35
Бенжамен Павар не горить бажанням продовжувати контракт із Баварією, повідомляє Sport1.
За інформацією джерела, Павар хоче бути основним гравцем клубу та виступати у центрі оборони.
Наприкінці минулого сезону Бенжамен ясно дав тренерам зрозуміти, що хоче грати у центрі захисту у парі зі своїм другом Люкою Ернандесом, проте його бажання не може бути реалізовано.
На даний момент, ні Павар, ні Баварія не мають сильної зацікавленості в продовженні контракту, розрахованого до літа 2024 року. З цього питання навіть не було переговорів.
Цього сезону 26-річний правий захисник провів 17 матчів у складі Баварії та забив 3 голи.