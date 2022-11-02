Німеччина

Німецький голкіпер переніс кілька операцій на обличчі.

Мануель Ноєр переніс кілька операцій через рак шкіри на обличчі.

Голкіпер розповів, що у нього діагностували рак шкіри на обличчі, через що він переніс три операції.

Гравець збірної Німеччини відкрито розповів про свої останні медичні проблеми після запуску нового продукту по догляду за шкірою разом із тенісною зіркою Анжелікою Кербер.

"У нас обох є дуже особиста історія, коли мова заходить про шкірні захворювання. Анжеліка має гіперпігментацію, спричинену сонцем, і в моєму випадку рак шкіри на моєму обличчі, який мені довелося тричі оперувати" — сказав він у прес-релізі.

"Ось чому ми приділили особливу увагу тому, щоб більше не йти на компроміси, коли йдеться про захист від сонця: тому що я весь час тренуюся на вулиці, а також люблю проводити вільний час на природі".

Німецькі вболівальники побоювалися того, що перший номер національної збірної може бути не поїхати на чемпіонат світу, який розпочнеться цього місяця, але коуч Баварії Юліан Нагельсманн підтвердив, що воротар зможе виступити проти берлінської Герти в суботу.