Німеччина

Завершились деякі поєдинки чемпіонату Німеччини.

У рамках 13 раунду німецької Бундесліги завершились п'ять поєдинків.

Мюнхенська Баварія вдома грала проти Берлінської Герти.

Гості забили тричі до 40 хвилини. Рахунок відкрив Мусіала, а згодом, за дві хвилини, дубль оформив Чупо-Мотінг. Але Герта відіграла два голи де перерви. На 40 відзначився Лукебакіо, на 45 — Зельке.

Герта — Баварія 2:3

Голи: Лукебакіо, 40, Зельке, 45 — Мусіала, 12, Чупо-Мотінг, 37, 38

Герта: Крістенсен — Кенні, Рогель, Кемпф, Платтенхарт (Міттельштадт, 65) — Тусар (Боатенг, 85), Сердар (Еджуке, 65), Лукебакіо, Боетьюс, Ріхтер (Маоліда, 78) — Зельке.

Баварія: Ноєр — Девіс (Ернандес, 64), Упамекано, Павар, Мазраві — Горецка (Забітцер, 78), Кімміх, Мане (Коман, 64), Мусіала, Гнабрі (Сане, 75) — Чупо-Мотінг.

Дортмундська Боруссія вдома змагалась із Бохумом.

Команда Едіна Терзича провела "вогняний" перший тайм. На восмій хвилині рахунок відкрив Мукоко. На 12 забив Рейна, а на 45+2 Мукоко оформив дубль.

Боруссія Д — Бохум 3:0

Голи: Мукоко, 8, 45+2, Рейна, 12

Боруссія Д: Кобель — Зюле (Пасслак, 68), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейро (Азар, 78) — Беллінгем, Озкан, Рейна (Ройс, 67), Брандт, Мален (Адеємі, 68) — Мукоко (Модест, 82).

Бохум: Ріман — Соареш, Ламбропулос, Ордець, Гамбоа — Стафілідіс (Остергаге, 78), Лосілла, Штегер (Форстер, 88) — Цоллер (Антві-Аджей, 71), Осей-Туту (Хольтманн, 71) — Хофманн.

Попередження: Гамбоа.

Лейпциг гостював у Гоффенгайма.

Гості грали краще у першому таймі і забили один гол, який на рахунку Нкунку. Рюттер рахунок зрівняв, проте Нкунку та Ольмо принесли Лейпцигу перемогу.

Гоффенгайм — Лейпциг 1:3

Голи: Рюттер — Нкунку, 17, 57, Ольмо, 69

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Фогт, Нсокі, Сков (Кадержабек, 67), Анхеліньо — Премель (Крамарич, 18), Гайгер (Алласані, 80), Баумгартнер — Рюттер, Ларсен (Стіллер, 67).

Лейпциг: Блазвіх — Раум, Діалло, Гвардіол, Орбан — Ольмо (Кампль, 75), Гальстенбег, Шлягер, Собослай (Новоа, 88) — Нкунку (Поульсен, 88), Сілва (Форсберг, 76).

Попередження: Акпогума, Нсокі, Гайгер, Рюттер, Діалло, Раум.

Вольфсбург зустрічався у гостях із Майнцем.

Команда Ніко ковача перемогла завдяки голам Віммера у першому таймі та Арнольда і Баку у другій половині гри.

Майнц — Вольфсбург 0:3

Голи: Віммер, 33, Арнольд, 70, Баку, 84

Майнц: Центнер — Фернандеш, Хак, Сасі, Відмер (Да Коста, 72), Каріколь — Штах (Бургзорг, 78), Кор, Лі (Баркок, 84) — Інгвартсен (Буркгардт, 71), Онісіво.

Вольфсбург: Кастельс — Отавіу (Руссійон, 88), ван де Вен, Борнаув, Баку — Арнольд, Камінські (Мармуш, 88), Герхардт, Нмеча (Вінд, 65), Віммер (Фішер, 76) — Нмеча (Сванберг, 65).

Попередження: Штах, Баку.

У ще одному матчі ігрового дня зустрічались Аугсбург та Айнтрахт Франкфурт.

Команди обмінялись голами у першій половині гри — на гол Беріши відповів Роде. У другому таймі забили гості — автор голу Кнауфф.

Айгсбург — Айнтрахт 1:2

Голи: Беріша, 1 — Роде, 13, Кнауфф, 64

Аугсбург: Гікєвіч — Педесен, Бауер, Гауелеу, Ягу (Удуохай, 86) — Єнсен (Оксфорд, 86), Має (Гумни, 60), Баумгартлінгер, Демірович — Нідерлехнер (Варгас, 60), Беріша.

Айнтрахт: Трапп — Ндіка, Якич, Тута, Пеллегріні (Кнауфф, 46), Діна (Аліду, 84) — Роде (Смолич, 64), Соу, Гетце, Ліндстрем (Борре, 64) — Коло Муані (Аларіу, 88).

Попередження: Ндіка.