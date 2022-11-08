Німеччина

Кіпер планує провести останній міжнародний турнір.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр планує завершити кар'єру у збірній Німеччини після чемпіонату світу-2022.

"Ніколи не знаєш, але я припускаю, що це буде мій останній чемпіонат світу. Я не боюся сказати, що ми хочемо стати чемпіонами світу".

Також Ноєр заявив, що одягне капітанську пов'язку у кольорах ЛГБТ-спільнот. Нагадаємо, що у Катарі заборонені подібні прояви.

"З кампанією One Love ми не ховаємось, хоча нас у цьому звинувачують, оскільки це не райдужний прапор", — сказав Ноєр Peoples Gazette.

36-річний Мануель Ноєр розпочав свою кар'єру у Die Mannschaft в 2009 році. З тих пір на його рахунку 113 матчів.