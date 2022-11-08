Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках 14 раунду німецької Бундеслгіги дортмундська Боруссія на виїзді зустрічалась із Вольфсбургом.

Рахунок господарі відкрили на шостій хвилині. Борнаув відпасував на ван де Вена, який головою прошив ворота Кобеля.

Ще у першому таймі дортмундці повинні були зрівнювати рахунок, але свої моменти не реалізували Мален, Брандт та Зюле.

У другому таймі, на 56 хвилині, Мукоко майже забив, але Кастельс здійснив неймовірний сейв. А Вольфсбург на 90+2 хвилині забив другий гол. Його автором став Лукас Нмеча.

Вольфсбург - Боруссія Д 2:0

Гол: Ван де Вен, 6, Л. Нмеча, 90+2

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Борнаув, ван де Вен, Отавіо — Мармош (Віммер, 58), Нмеча (Сванберг, 88), Арнольд, Герхардт, Камінські (Руссійон, 88) — Вінн (Нмеча, 75).

Боруссія Д: Кобель — Геррейро, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле (Азар, 70) — Брандт, Езкан (Пашалич, 80), Беллінгем — Мален (Модест, 70), Адємі (Рейна, 61) — Мукоко.

Попередження: Отавіц, Мармош, Нмеча, Нмеча, Хуммельс.