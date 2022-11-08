Німеччина

Завершились три матчі чемпіонату Німеччини.

Баварія в рамках поєдинку чотирнадцятого туру Бунедсліги приймала на своєму полі Вердер та не відчула спротиву супротивника.

Команда Юліана Нагельсманна шість разів вразила ворота бременців, натомість пропустивши лише раз.

Баварія — Вердер 6:1

Голи: Мусіала, 6, Гнабрі, 22, 28, 82, Горецка, 26, Тель, 84 — Юнг, 10

Баварія: Нойєр — Мазрауї, Упамекано, Павар, Ернандес (Забітцер, 57) — Горетцка (Гравенберх, 71), Кімміх — Мане (Сане, 20), Гнабрі, Мусіала (Тель, 71) — Шупо-Мотінг (Коман, 57)

Вердер: Павленка – Вайзер, Велькович (Штарк, 46), Фрідль, Піпер, Юнг – Гросс, Бітенкур (Шмід, 62), Груєв (Стаге, 59) – Дукш, Берк (Дінкчі, 59).

Крім того, в чемпіонаті Німеччині відбулись ще дві гри. Боруссія М поступилась на виїзді Бохуму, а Герта програла Штутгарту.

Бохум — Боруссія М 2:1

Голи: Антві-Аджей, 9, Хофманн, 12 — Плеа, 62

Штутгарт — Герта 2:1

Голи: Гірассі, 3, Мавропанос, 90+8 — Лукебакіо, 19