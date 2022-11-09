Німеччина

Захисник Дортмунда поділився думками стосовно поразки.

Представники Боруссії прокоментували болючу поразку від Вольфсбурга.

Матс Хуммельс: "Для мене все було просто — ми провалили стартові хвилини, коли доволі швидко пропустили, а потім було важкувато. Ми знаємо, що нас оцінюють за результатами. Якби гра сьогодні закінчилася з реалізованими моментами, з удачею на нашому боці, то ми б не повернулися додому з поразкою. Це була краща гра, ніж та у Франкфурті, яку ми тоді виграли, тож нам потрібно змінити свої виступи".

Ніклас Зюле: "Було відчуття, що ми жодного разу не бачили м’яча в перші 5-10 хвилин; ми дуже погано почали гру, що відносно незрозуміло, тому що це трапляється дуже і дуже часто. Починаючи з 15-ої хвилини і далі, ми продемонстрували хороший футбол, створили багато моментів, але нам не пощастило. Насправді ми добре почали другий тайм і майже зрівняли рахунок. Сьогодні нам не вдалося зрівняти рахунок і набрати якісь очки, тому що в грі було кілька моментів, які просто були занадто поганими. Я думаю, що ми сьогодні програли не зовсім заслужено, але, на жаль, цього було недостатньо. Ми хотіли перенести віру в себе з наших крайніх ігор, проте ми знову були занадто сонними, а потім мали дефіцит і змушені були відігруватися, що дуже дратувало команду".

Нагадаємо, що Вольфсбург переграв рурців з рахунком 2:0.