Німеччина

Французький центрбек готовий до нового виклику у кар'єрі.

Захисник мюнхенської Баварії Бенжамен Павар заявив про готовність розглянути варіанти продовження кар'єри в іншому клубі.

"Конкретних переговорів щодо нового контракту не було. Я дуже поважаю Баварію, але я не проти нового виклику в своїй кар'єрі.

Можливо, зараз саме час. Чому б не відкрити для себе нову країну? Спортивний проект має бути цікавим", — цитує слова Павара журналіст Фабриціо Романо з посиланням на L’Equipé.

Поточний контракт Павара з мюнхенською Баварією розрахований до літа 2024 року. Цього сезону француз провів 20 матчів, у яких забив чотири м'ячі.