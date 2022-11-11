Німеччина

Команди забили шість м'ячів на двох.

Боруссія Дортмунд в рамках поєдинку п'ятнадцятого туру чемпіонату Німеччини грала на виїзді проти Боруссії М та зазнала поразки.

Команди змогли забити п'ять м'ячів в першій половині гри. На рахунку "жеребців" було три м'ячі, на що гості відповіли двома ударами.

В другому таймі гол Коне покращив становище Боруссії М та згодом допоміг набрати три бали.

Боруссія М — Боруссія Д 4:2

Голи: Хофманн, 4, Бенсебаїні, 26, Тюрам, 30, Коне, 46 — Брандт, 19, Шлоттербек, 40

Боруссія М: Ольшовські — Скаллі, Ельведі, Фрідріх, Бенсебаїні — Нетц, Штіндль (Нгуму, 90), Крамер (Херрманн, 46), Хофманн, Вайгль, Коне (Ітакура, 88) — Тюрам.

Боруссія Д: Кобель — Зюле, Гуммельс (Пападопулос, 78), Шлоттербек (Модест, 60), Геррейру — Джан (Озджан, 59) — Брандт, Рейна (Азар, 46), Беллінгем, Мален (Адейемі, 71) — Мукоко.