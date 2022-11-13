У рамках п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги Майнц на своєму полі приймав Айнтрахт.

Під час зустрічі команди обмінялися голами, але переможця виявити так і не зуміли.

Майнц — Айнтрахт 1:1
Голи: Буркардт, 40 – Коло-Муані, 67.

Майнц: Центнер, Відмер (да Кошта, 68), Белль, Фернандеш, Хак, Аарон Мартін (Касі, 84), Кор, Баррейро, Штах (Лі Чже Сон, 84), Онисіво (Інгвартсен, 84), Буркардт (Баркок, 73).

Айнтрахт: Трапп, Якич (Смолчич, 46), Ндіка, Тута, Ебімбе, Гетце, Соу, Камада, Ліндстрем (Роде, 59; Аларіо, 90), Коло-Муані, Кнауфф (Пеллегріні, 59).

Попередження: Тута (38), Белль (45), Аарон Мартін (58), Коло-Муані (75).