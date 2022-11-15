Німеччина

Берлінці тимчасово переїдуть на нову арену.

У сезоні-2024/2025 Уніон Берлін, ймовірно, проводитиме свої домашні ігри на Олімпійському стадіоні. Причиною тимчасового переїзду є розширення арени An der Alten Försterei.

Маючи лише 22 012 місць, стадіон у Кепеніку не в змозі задовольнити великий попит вболівальників.

Клуб Бундесліги деякий час реалізовував план щодо розширення стадіону та збільшення місткості приблизно до 37 700 глядачів. Однак поки що реалізація не вдалася насамперед через концепцію трафіку.

"Що стосується концепції трафіку, ми досягли значного прогресу", — повідомив президент Дірк Зінглер на загальних зборах у понеділок. Наприклад, є простір для трамвайного кільця, місце для паркування автобусів і вирішення транспортної ситуації на станціях S-Bahn. "Тепер це має бути впроваджено в планування, і люди зможуть це коментувати".

Якщо вдасться реалізувати плани і не буде заперечень, а також сторонніх факторів, як-от розвиток цін на будматеріали, стадіон планують відремонтувати в сезоні-2024/2025.

Окрім того, Уніон викупив у Сенату всю нерухомість, на якій розташований старий будинок лісника. Для цього клуб Бундесліги скористався пунктом, узгодженим у договорі оренди. Закупівельну ціну оголосить сам Сенат відповідно до угоди з Союзом. Той факт, що берлінці тепер є власником усього майна, є "історичним моментом", сказав президент Зінглер. "Ми граємо тут у футбол з 1920 року, і вперше весь Alte Försterei належить нам, членам Союзу. Це робить нас усіх дуже щасливими".

Президент Зінглер також задоволений фінансовим звітом, що був представлений на загальних зборах. Уніон збільшив свій оборот минулого сезону з приблизно 73 мільйонів євро в сезоні-2020/2021 до 122 мільйонів євро. Загалом після вирахування всіх податків асоціація отримала прибуток у 12,7 млн євро. Негативний капітал, який значно накопичився за останні два роки через пандемію коронавируса, також було покращено. Наприкінці нинішнього сезону вперше в історії клубу має бути позитивний баланс– плюс чотири мільйони євро.

Також зросла кількість членів клубу. Всього до асоціації наразі входять 48 368 осіб.