Німеччина

Молодий футболіст продовжить кар'єру у Німеччині.

Півзахисник мадридського Атлетико Хав'єр Фернандес перейшов у мюнхенську Баварію. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст приєднається до клубу у січні 2023 року, проте спочатку буде виступати за молодіжну команду мюнхенців.

Контракт з 16-річним півзахисником буде довгостроковим.

"Ми довго та старанно працювали над цим трансфером, тому ми дуже раді, що переконали такого талановитого гравця приєднатися до Баварії.

Фернандес поєднує у собі технічний потенціал, фізичні якості та ігровий інтелект. Ми впевнені, що він продовжить свій розвиток і працюватиме амбітно та цілеспрямовано", — заявив керівник академії Баварії Йохен Зауер.