Німеччина

29-річний футболіст може продовжити кар'єру у мюнхенському клубі.

Ніклас Фюллькруг потрапив до сфери інтересів Баварії, повідомляє Sportbuzzer.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу вражене виступами 29-річного нападника за Вердер та збірну Німеччини.

Незважаючи на те, що Фюллькруг нещодавно продовжив угоду з Вердером до 2025 року, бременський клуб перебуває у важкому фінансовому становищі і потребує грошей, тому готовий відпустити гравця за десять мільйонів євро.

На ЧС-2022 Ніклас записав на свій рахунок один гол проти збірної Іспанії (1:1).