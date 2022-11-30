29-річний футболіст може продовжити кар'єру у мюнхенському клубі.
НІКЛАС ФЮЛЛЬКРУГ, BUNDESLIGA
30 листопада 2022, 15:50
Ніклас Фюллькруг потрапив до сфери інтересів Баварії, повідомляє Sportbuzzer.
За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу вражене виступами 29-річного нападника за Вердер та збірну Німеччини.
Незважаючи на те, що Фюллькруг нещодавно продовжив угоду з Вердером до 2025 року, бременський клуб перебуває у важкому фінансовому становищі і потребує грошей, тому готовий відпустити гравця за десять мільйонів євро.
На ЧС-2022 Ніклас записав на свій рахунок один гол проти збірної Іспанії (1:1).