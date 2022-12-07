В мюнхенському гранді задоволені грою молодого півзахисника.
Джамал Мусіала, getty images
07 грудня 2022, 19:30
Атакуючий півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала в найближчому майбутньому може продовжити контракт зі своїм поточним клубом.
Спортивний директор німецького клубу Хасан Саліхаміджич повідомив про намір сісти за стіл переговорів із 19-річним німцем та його матір'ю після чемпіонату світу.
"Ми сказали матері Джамала та його керівництву, що ми дуже задоволені Джамалом.
Ми хочемо сісти з ними за стіл після чемпіонату світу, щоб обговорити подальше майбутнє Джамала в Баварії", — цитує слова Саліхаміджича журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Bild.
Цього сезону Джамал Мусіала провів за Баварію 22 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 10 асистів.
Його нинішня угода з "червоними" спливає влітку 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює її вартість у 100 мільйонів євро.