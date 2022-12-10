Німеччина

Португалець може залишити Дортмунд.

Рафаель Геррейро все ще має шанси виграти чемпіонат світу в Катарі зі збірною Португалії, і його хороші виступи викликають інтерес інших клубів.

29-річний гравець у оптимальній формі є одним із найкращих лівих захисників Європи, але протягом багатьох років дортмундська Боруссія неодноразово сумнівалася щодо його захисних здібностей. Окрім цього, з цієї причини клуб довго відкладав продовження контракту з португальцем, який закінчується в кінці сезону.

Як повідомляє Ruhr Nachrichten з посиланням на джерела, близькі до гравця, Геррейру, який до цього часу хотів залишитися в Дортмунді, вирішив не продовжувати свій контракт із клубом.

З 1 січня Геррейро зможе вести переговори з іншими клубами, а також підписати контракт, який буде діяти з наступного літа.

Останнім часом гравцем цікавляться такі клуби, як Лідс Юнайтед і Ювентус. Наступником португальця в Дортмунді стане Рамі Бенсебаїні з менхенгладбахської Боруссії.