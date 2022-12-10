Німеччина

Воротар відпочивав у горах після чемпіонату світу в Катарі.

Збірна Німеччини завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі вже за підсумками групового етапу, зумівши посісти лише третю сходинку в квартеті з Японією, Іспанією та Коста-Рикою в складі.

Після цього гравці "Бундестім" залишили розташування власної команди, роз’їхавшись на відпочинок перед відновленням клубного сезону.

Однак не для всіх футболістів цей нетривалий період видався безпроблемним.

Наприклад, воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр під час катання на лижах зазнав перелому стегна, через що поточний сезон для нього автоматично завершений.

"Привіт усім! Що сказати, кінець року для мене міг видатись і кращім. Намагаючись очистити голову від сторонніх думок після чемпіонату світу за допомоги катання на лижах, я зламав стегно.

Операція відбулась учора та пройшла успішно. Дякую всій медичній команді, що супроводжувала моє лікування.

Однак із болем вимушений констатувати, що сезон на цьому для мене добіг кінця.

Бережіть себе та близьких, ваш Мануель!", — залишив повідомлення в соціальних мережах німецький виконавець.

У цьому сезоні Ноєр відіграв 23 матчі на всіх рівнях, пропустив 24 голи та сім разів відстояв "на нуль".