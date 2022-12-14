26-річний футболіст має намір продовжити кар'єру в іншому клубі.
БЕНЖАМЕН ПАВАР, GETTY IMAGES
14 грудня 2022, 11:57
Бенжамен Павар має намір залишити Баварію влітку 2023 року, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, захисник унеможливлює продовження контракту з мюнхенським клубом. Він має намір знайти нову команду після закінчення сезону.
Що стосується Баварії, то мюнхенський клуб не відпустить його в січні, але готовий буде продати влітку, щоб не втратити француза через сезон безкоштовно, оскільки його контракт розрахований до літа 2024 року.
Нагадаємо, що Павар перейшов до Баварії зі Штутгарту у 2019 році за 35 мільйонів євро.