Німеччина

Каталонці не облишають надій придбати голландця.

Барселона очікує ще одну спробу підписати Френкі де Йонга в одне з двох найближчих трансферних вікон з боку інших клубів, але цього разу з мюнхенської Баварії.

Минулого літа голландця довго і наполегливо переслідував Манчестер Юнайтед, а Ерік тен Гаг хотів зробити його зіркою на Олд Траффорд.

Де Йонг, однак, уперся і відмовився поступитися ні щодо свого контракту, ні щодо можливого відходу. Нещодавно спортивний директор Барселони Хорді Кройфф, здавалося, чітко заявив, що клуб не буде виштовхувати свого співвітчизника з клубу, зазначивши, що минув час для продажу де Йонга.

Проте мюнхенці розглядають Френкі як потенційне наступне велике підписання. Баварський гранд нібито дав зрозуміти Барселоні, що приділяє пильну увагу ситуації.

Минулого літа німці виявляли короткочасний інтерес до нього, але вважали, що це не відповідний момент для переходу, враховуючи напруженість між клубами через Роберта Левандовські.