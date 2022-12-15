Німеччина

Ключовий гравець Айнтрахту влітку повинен змінити клубну прописку.

Боруссія Дортмунд може підписати одного з лідерів збірної Японії.

Даїчі Камада влітку в якості вільного агента повинен залишити стан Айнтрахта, проте є шанс залишитися у Бундеслізі.

У складі Франкфурта футболіст виграв Лігу Європи минулого сезону, а також продемонстрував солідний прогрес під керівництвом Олівера Гласнера.

Цього сезону на його рахунку 12+4 в усіх турнірах за клуб.

Окрім того, разом з Японією атакувальний гравець дістався до 1/8 фіналу катарського чемпіонату світу.

Враховуючи те, що Боруссія традиційно добре розкриває саме японських представників, подібний трансфер може бути цікавим.