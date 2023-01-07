Німеччина

17-річний український хавбек уже тренувався із німецьким клубом.

Український півзахисник Пройсен Мюнстер U-19 Данило Кревсун продовжить свою кар'єру у дортмундській Борусії. Про це повідомляє Münsterschen Zeitung.

За інформацією джерела, 17-річний вихованець донецького Шахтаря виступатиме за молодіжну команду "джмелів".

Зазначимо, що Кревсун є найкращим бомбардиром Пройсена — на його рахунку чотири забиті м'ячі в семи матчах.

"Дуже шкода, він був абсолютно найкращим виконавцем. І не лише через голи", – прокоментував трансфер Кревсуна його тренер Сорен Вайнфуртнер.

Нагадаємо, Кревсун став гравцем Пройсена влітку минулого року, коли залишив Шахтар на правах вільного агента.