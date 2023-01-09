Німеччина

Півзахисник схиляється до того, щоб не продовжувати контракт.

Німецький центральний півзахисник Себастьян Роде вже має чималий досвід виступів у Бундеслізі, де пограв у складах мюнхенської Баварії та дортмундської Боруссії, а з літа 2019 року є повноцінним гравцем франкфуртського Айнтрахту та вже встиг стати його капітаном.

Його чинний контракт із "орлами" добігає кінця вже влітку 2024 року, проте в той момент, коли йдеться щодо його можливого продовження, футболіст не тільки схиляється до негативної відповіді, а й прозоро натякає на завершення професійної кар’єри загалом.

"Напевно, для цього мені довелося б впасти у фонтан молодості. Ні, наразі я припускаю, що, ймовірно, на цьому все й закінчиться.

Я все ще перебуваю на етапі постійних відкриттів у житті. Перш за все, я хочу піти від футболу і просто прожити свій день у ролі звичайної людини. Тому що навіть святковий період для футболістів відзначається тим, що ми бігаємо та слідкуємо за тим, щоб не набрати ваги.

Я просто з нетерпінням чекаю на можливість провести вільний час зі своїми дітьми. А далі побачимо, до того часу ще через багато речей треба пройти.

Ми розмовляли колись про це зі спортивним директором Айнтрахта Маркусом Крьоше. Він коротко запитав мене, чи можу я уявити себе в іншій ролі в Айнтрахті. Однак, окрім схвального "так" від мене, нічого конкретного не обговорювалось", — заявив німецький виконавець.

Роде в поточному сезоні зіграв 19 матчів, забив три голи та віддав дві гольові передачі.