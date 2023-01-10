Німеччина

Молодий футболіст не прижився у Німеччині.

Лівий вінгер леверкузенського Баєра Пауліньо вирішив повернутись у Бразилію. Про це повідомляє Transfermarkt.

22-річний гравець вирушив в оренду в Атлетіко Мінейро. Оренда розрахована до літа 2023 року без опції викупу.

Поки про трансфер клуби офіційно не оголосили, проте це має відбутись найближчим часом.

Нагадаємо, що Пауліньо приєднався до Баєра влітку 2018 року за 18,5 мільйони євро. З тих пір він провів 79 матчів, забив 9 голів та віддав 5 асистів.